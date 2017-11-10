Немецкие ученые впервые пересадили ребенку генетически модифицированную кожную ткань

Немецким ученым впервые удалось вырастить полноценную кожную ткань, которая теперь покрывает 80% тела ребенка, страдавшего редким генетическим заболеванием, сообщает BBC.

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Речь идет о семилетнем мальчике Хассане, страдавшем пограничным буллезным эпидермолизом, который также называют "болезнью бабочки", поскольку при этом заболевании кожа становится тонкой и хрупкой, как крылья насекомого.

До настоящего времени медики практически не могли справиться с этим редким заболеванием, однако, с помощью добытой у мальчика ДНК, из которой удалили поврежденный ген, ученым впервые удалось "вырастить" в пробирке искусственную кожу.

После этого в результате серии операций специалисты заменили 80% кожного покрова ребенка на искусственно выращенную кожу.