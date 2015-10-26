Недостаток коллагена связывают с развитием рака кожи

Тем не менее, выяснилось, что мутация в гене именно этой разновидности коллагена приводит к серьезным проблемам с кожей. Вероятно, пациентов с такими проблемами можно лечить, вводя им нормальный коллаген 7 типа, пишет Здоровье.

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Коллаген 7 типа нужен для нормального образования кровеносных сосудов, в том числе и в коже. У людей с соответствующей генетической мутацией развивается дистрофический эпидермолиз. Это серьезное заболевание приводит к тому, что даже незначительные травмы проявляются в значительных повреждениях кожи. Риск сквамозно-клеточной карциномы у людей с эпидермолизом многократно повышен, и к 45 годам от нее погибает две трети больных дистрофическим эпидермолизом.

Раковые клетки кожи,выращенные в лаборатории, размножаются быстрее, если в них повредить ген коллагена 7 типа. В отсутствие этого белка вокруг опухолей образуется повышенное число кровеносных сосудов, питающих эти опухоли. Это наблюдается не только в лабораторных, но и в клинических исследованиях реальных больных.