Из-за усталости некоторые участки мозга могут "отключиться" - исследование

Новое исследование показало, что части мозга из-за усталости могут "отключаться", даже если человек еще бодрствует, также замедляются реакции, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеУченые описали, как глутамин контролирует генетическую программу в клеткеУченые в основном следили за областью мозга, связанной с памятью и зрительным восприятием. Специалисты установили, что недосыпание мешало нейронам кодировать информацию и доводить до сознания зрительные сигналы. Активность мозга в областях с пострадавшими нейронами замедлялась. Исследователи пришли к выводу, что у уставшего человека только часть мозга работает нормально.

Поэтому водить автомобиль при недосыпании не менее опасно, чем садиться за руль в нетрезвом виде. Сонный человек, который едет на работу на автомобиле, запросто может не заметить пешехода, переходящего дорогу прямо перед ним.