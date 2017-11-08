Ученые рассказали еще об одном полезном свойстве кофе

Специалисты из Португалии проанализировали данные более 2300 американцев с хронической болезнью почек. Ученые выяснили, что у участников, употреблявших больше всего напитков с кофеином, риск смерти по любым причинам оказался снижен на 24%, сообщает UPI.com.

Читайте такжеУченые рассказали, почему не стоит отказываться от утреннего кофеУ добровольцев, потреблявших меньше, но не совсем мало напитков с кофеином, вероятность преждевременной смерти была ниже на 12-22%. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как пол, возраст, имеющиеся проблемы со здоровьем, доходы и уровень образования. Специалисты отмечают, что выявленная связь не является причинно-следственной. Ученые добавляют: необходимы дальнейшие исследования.

Кстати, другое исследование, проведенное в Университете Саутгемптона, показало, что кофе уменьшает риск развития рака печени. В частности, кофе может защитить от гепатоцеллюлярной карциномы - наиболее распространенной формы первичного рака печени.