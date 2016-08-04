Ученые разработали микрочип, заменяющий лекарственные препараты

Она займется созданием и разработкой миниатюрных имплантируемых электронных устройств, с помощью которых можно будет влиять на процесс передачи нервных импульсов и модифицировать их, пишет Медпортал со ссылкой на REUTERS.

С помощью таких устройств можно будет справиться с различными хроническими заболеваниями, например, с астмой, артритом или диабетом, считают разработчики.

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Первые микроимплантируемые биоэлектрические устройства будут установлены пациентам уже через семь лет. Крис Фамм (Kris Famm), глава Galvani Bioelectronics, поясняет, что биочипы уже успешно испытаны на животных. Полученные результаты свидетельствуют о том, что они смогут помочь и людям.

Разработчики считают, что создаваемые ими устройства станут альтернативой лекарственным препаратам – пациентам потребуется просто установить биочип, а регулярный прием лекарств больше будет не нужен. Благодаря применению нанотехнологий, миниатюрное устройство будет действительно миниатюрным: его размеры будут сопоставимы с размерами рисового зернышка, а потом для его установки не потребуется сложная операция.

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Идея, реализуемая Galvani Bioelectronics не нова – уже активно используются кардиостимуляторы, устройства для глубокой стимуляции головного мозга, применяемые для лечения депрессии и болезни Паркинсона, а также имплантируемые приборы, разработанные для людей с ожирением, которые помогают контролировать аппетит. Настолько маленькие устройства предполагается использовать впервые.