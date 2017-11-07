Лекарства для разжижения крови снижают риск развития рака - ученые

Популярные средства для разжижения крови могут также сократить риск рака. Как показали исследования, если человек среднего возраста принимает такие лекарства, то у него будет снижен риск развития рака в дальнейшем, пишет The Daily Mail.

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Обычно лекарства для разжижения крови назначают людям, перенесшим сердечный приступ или инсульт, лицам, с повышенным риском образования тромбов вследствие нерегулярного сердцебиения или операции. И недавно было установлено, что эти препараты снижают риск развития любого рака на 16%, и в особенности рака простаты, легких и груди.

Ученые университета Бергена выявили, что прием таких лекарств снижал риск рака простаты на 31%, рака легких - на 20%, рака груди - на 10%. А для пациентов с фибрилляцией предсердий (аномальным сердечным ритмом) риск рака кишечника также был снижен, в среднем на 29%.

Ученые до сих пор не знают, за счет чего препараты снижают соответствующий риск. Возможно, активизируют иммунитет, не давая формироваться опухолям и не позволяя им расти изначально. По сути, оно обезоруживает рак перед лицом иммунной системы, тормозя сигнальную активность раковых клеток.