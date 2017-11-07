В Уганде зафиксирована вспышка смертельного вируса Марбурга, пишет The Daily Mail.

Он убивает до 88% инфицированных, что делает его одним из самых опасных вирусов в природе. На данный момент в Уганде пострадали только пять человек, но международные эксперты уже бьют тревогу. Если упустить момент, вспышка перерастет в настоящую эпидемию.

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Два летальных случая зарегистрированы рядом с кенийской границей.

Вирус Марбург похож на вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку и убивший в 2014-2015 годах около 11000 человек. Впервые о вирусе Марбург заговорили в 1967 году, когда работники одной исследовательской лаборатории в Германии заразились от обезьян. Вирус передается с укусами летучих мышей и обезьян, однако он может распространяться и среди людей через сперму и кровь.

Также известны случаи инфицирования после контакта с зараженной одеждой, постельным бельем. Вирус провоцирует сильное кровотечение, лихорадку, квоту, приступы диареи. Инкубационный период составляет 21 день, и лекарства от вируса нет.