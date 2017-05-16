ВОЗ подтвердила второй случай заболевания лихорадкой Эбола в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила второй случай инфицирования лихорадкой Эбола в Конго, сообщает Reuters. На этой неделе стало известно о вспышке в стране опасной инфекции, всего на сегодняшний случай выявлено 17 возможных случаев заражения, трое из 19 человек с подтвержденной и подозреваемой инфекцией скончались.

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Медицинские службы стараются найти 125 человек, контактировавших с заболевшими. Пока неясно, при каких обстоятельствах была заражена первая жертва вируса – ранее скончавшийся мужчина. Предыдущие вспышки лихорадки Эбола были вызваны контактами с инфицированным мясом лесной дичи.

Именно в Конго вирус лихорадки Эбола был впервые выделен в 1976 году. С тех пор в стране был зарегистрирован ряд вспышок заболеваемости, однако они не получали сильного распространения. Наиболее масштабная эпидемия лихорадки Эбола произошла чуть более года назад на Западе Африки. Тогда жертвами вирусного заболевания стали 11,3 тыс. человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.