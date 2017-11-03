Количество людей с подозрением на холеру в Йемене превысило 895 тысяч - ООН

Общее число людей в Йемене с подозрением на холеру превысило 895 тысяч. С 27 апреля от этого заболевания в стране скончались 2200 человек. Холера распространилась почти во всех провинциях Йемена.

Читайте такжеООН: 40 % жертв эпидемии холеры в Йемене - детиОб этом сообщили в Управлении по гуманитарным вопросам. Эксперты ООН отмечают, что темпы распространения эпидемии стали рекордными за всю историю наблюдений. К настоящему времени холера была выявлена в 21-й из 22-х провинций Йемена, где продолжается жестокий конфликт.

В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к медицине и чистой воде.

Несмотря на сложные условия в сфере безопасности гуманитарные учреждения ООН делают все возможное, чтобы обеспечить людей чистой водой и создать адекватные санитарно-гигиенические условия. Они открывают лечебные центры, обучают местных медиков, работают с населением, объясняя, как предотвратить заражение.

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По всей стране были открыто 234 центра по лечению диареи и более тысячи медпунктов по оказанию первой помощи в связи с обезвоживанием. 3,6 миллиона йеменцев в 12 провинциях страны пользуются системами поставки очищенной воды. 17 миллионов охвачены кампанией по информированию населения о мерах предосторожности в связи с эпидемией холеры.