На саммите ВОЗ заявили о выходе на рынок высокоэффективного дешевого лекарства от гепатита С

12:02, 03 ноября 2017
Зарубежные новости
127 0

12-недельный курс лечения гепатита С новым препаратом обойдется в 50 долларов США. 

062.ua

В лечении гепатита С наметились серьезные сдвиги. Вскоре на рынке появится недорогое и высокоэффективное лекарство. Об этом на саммите ВОЗ в Сан-Паулу объявил эксперт по фармакологии Ливерпульского Университета Эндрю Хилл.

Читайте такжеВ мире около 325 млн человек заражены гепатитом С - ВОЗОн сообщил, что 12-недельный курс лечения гепатита С новым препаратом обойдется в 50 долларов США. Результаты лечения примерно тысячи пациентов показали его высокую эффективность. 

По словам эксперта, испытания подтвердили, что это лекарство – генерик, или аналог, так же эффективен, как и брендовые препараты. 

«Для того, чтобы обеспечить пациентов этим лекарством стоимостью в 50 долларов, потребуется примерно 3,5 миллиарда долларов. А это – менее одного процента общемирового бюджета на цели здравоохранения», -заявил Эндрю Хилл. 

Он призвал государства принять решительные меры по сокращению масштабов этого вида гепатита, который ежегодно уносит 1,3 млн. жизней. 

На саммите в Бразилии представители ВОЗ напомнили о цели полностью искоренить гепатит С к 2030 году. Пока на пути к ней находятся лишь семь государств мира - Австралия, Бразилия, Грузия, Германия, Египет, Исландия, Нидерланды, Катар и Япония. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гепатит С#фармацевтический рынок#генерики