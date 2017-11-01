Настроение человека являeтся заразным для окружающих - исследование

Стрессом можно заразиться. Новое исследование доказало, если вас окружают люди в состоянии стресса, это может сказаться на психическом или физическом здоровье, пишет ТСН.

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Ученые рассказали, что в крови человека с негативными эмоциями, увеличивается уровень кортизола - гормона стресса. И назвали такую реакцию эмпатическим откликом.

Как и стрессом можно заразиться ощущением счастья. Исследование показало, что чем больше счастливых людей вас окружает, тем больше шансов у вас стать счастливым.

Также новое исследование доказало, что плохой сон может быть причиной бесплодия у женщин. Японские медики исследовали качество сна у более 200 женщин, которые имеют проблемы с зачатием. И выяснили, что те женщины, которые плохо спят, имеют меньше шансов забеременеть, чем те, которые хорошо высыпаются.