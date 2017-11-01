Ученые назвали продукты, что улучшают здоровье мужчин

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и брокколи, являются отличным источником фолиевой кислоты, пишет ТСН. Исследования показали, что у мужчин, которые имеют в рационе эти овощи, уменьшается риск высокого артериального давления.

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Необходим для мужчин и витамин С. Двести миллиграмм в день поддержат не только иммунитет, но и сексуальное здоровье, особенно мужчин, старше сорока лет. Кстати, витамин С – єто не только цитрусовые. Он содержится в шиповнике, болгарском перце, черной смородине.

Следующий полезный ингредиент обеда для мужчин – это авокадо. А все благодаря полезным жирам, содержащий авокадо. Эти жиры поддерживают зрение и облегчают симптомы артрита.

И наконец у мужчин, которые регулярно употребляют бобовые, риск сердечного приступа почти в два раза меньше чем у тех, кто бобовыми пренебрегает. К тому же, например, фасолевое рагу, помогает организму снизить уровень холестерина в крови. Эксперты рекомендуют время от времени заменять куриный суп на фасолевый.