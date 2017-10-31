Ученые давно ищут ключ к вечной жизни, однако сотрудники Университета Аризоны, утверждают - это бесполезно. Смерть неминуема, и никакой научный прорыв этого не изменит. Специалисты создали новую математическую модель старения. Ученые пришли к выводу, что избежать старения и смерти нельзя, сообщает The Daily Mail.

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После открытия теломеров (защитных элементов хромосом, длина которых уменьшается по мере старения) многие начали верить в скорое появление средств, дарующих вечную молодость. По мнению команды исследователей, препараты, препятствующие износу теломеров, не помогут добиться желаемого результата.

Благодаря таким лекарствам удастся предотвратить старение клеток. Но при этом ускорятся процессы в раковых клетках, существующих в организме. Они начнут активно размножаться и формировать опухоли. В итоге человек все равно умрет. Если активность раковых клеток подавить, то в организме будет появляться больше старых клеток. Разорвать этот замкнутый круг невозможно.

Ученые полагают, что старение - результат работы "программы смерти". Эту программу представляет собой набор генов, приводящий к угасанию жизненных функций тела. Она дает возможность, видимо, обновлять популяцию.