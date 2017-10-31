В Европе введены ограничения на применение препарата против рассеянного склероза

Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC), входящий в состав EMA, рекомендовал ввести новые ограничения в использовании даклизумаба, предназначенного для лечения взрослых пациентов с рецидивами рассеянного склероза. Решение связано с негативным влиянием препарата на функцию печени.

Читайте такжеЖирные продукты приводят к обострению рассеянного склероза - исследованиеПосле пересмотра данных безопасности даклизумаба, эксперты PRAC заключили, что лекарственный препарат может вызывать непредсказуемое и возможно жизнеугрожающее повреждение печени. Нежелательное явление может развиваться как во время терапии, так и в течение 6 месяцев после прекращения приема ЛС. В клинических исследованиях даклизумаба серьезные побочные эффекты со стороны печени наблюдались у 1,7% пациентов.

С целью снижения риска для пациентов врачам рекомендовано назначать даклизумаб только для лечения релапсирующих форм рассеянного склероза и только в случае отсутствия адекватного ответа на минимум два курса болезнь-модифирующей терапии при невозможности использования других стандартных препаратов. В случае назначения даклизумаба необходим ежемесячный контроль уровня АЛТ, АСТ и билирубина во время терапии и в течение 6 месяцев после ее окончания.

Даклизумаб был одобрен американскими регуляторами для лечения рассеянного склероза в 2016 году. Согласно результатам клинических исследований, лекарственное средство эффективнее предотвращает рецидивы РС, чем интерферон бета-1а.