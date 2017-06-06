Миноциклин может быть эффективен против рассеянного склероза

Как показало исследование канадских ученых, дешевый антибиотик тетрациклинового ряда миноциклин способен замедлять развитие рассеянного склероза у пациентов с ранней стадией заболевания, пишет New England Journal of Medicine.

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Через полгода использования препарата нескорректированная вероятность проявлений заболевания составила 33,4%, тогда как плацебо группе – 61%, то есть разница равна 27,6%. После коррекции полученных данных по показателю увеличения очагов склероза, разница между миноциклин-группой и контрольной составила 18,5%. Однако через два года терапии положительный эффект миноциклина стал менее выраженным.

В пользу применения минокиклина среди пациентов с РС говорит также и его цена – годовой курс миноциклина в Канаде стоит 600 канадских долларов (444 доллара США), тогда как специфическая терапия РС обойдется в 20-40 тыс. канадских долларов.