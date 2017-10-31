Почти 50% новых случаев лекарственно устойчивого туберкулеза приходится на Индию, Китай и Россию - ВОЗ

Почти половина всех новых случаев лекарственно устойчивого туберкулеза приходится на Индию, Китай и Россию. Эта статистика приводится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации относительно эпидемии туберкулеза в мире.

Читайте такжеВОЗ призывает фармацевтов работать над новыми антибиотиками для борьбы с туберкулезомВ целом, несмотря на некоторые успехи в предотвращении и лечении этого заболевания, туберкулез по-прежнему входит в десятку самых опасных инфекционных болезней. Если не предпринять решительных действий, то вряд ли удастся достичь поставленной ВОЗ цели: к 2030 году покончить с туберкулезом.

По данным авторов доклада, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам, удалось сохранить жизнь 53 млн. человек. В то же время в прошлом году туберкулезом заразились 10,4 млн. человек. Десять процентов из них - люди, живущие с ВИЧ.

Наибольшую угрозу представляет туберкулез, устойчивый к лекарствам.

Главная причина появления этого штамма – прерывание курса лечения. Он особенно распространен в постсоветских странах.