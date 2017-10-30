Голодание способствует долгой жизни и здоровой старости - исследование

Ученые Гарвардского университета выяснили, что контроль активности митохондрий с помощью диет или генетических манипуляций увеличивает продолжительность жизни и способствует здоровому старению, пишет EurekAlert!.

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Митохондрии являются органоидами в клетках живых организмов. В них происходит восстановление кислорода, а также образуется АТФ — энергоемкая молекула, необходимая для клеточного метаболизма. «Сырьем» для митохондрий служит пируват, образующийся при гликолизе из углеводов, попадающих в организм с пищей. В них также образуются кислородные радикалы, которые повреждают клетку и способствуют ее старению.

Митохондрии образуют сети, которые изменяются в ответ на энергетические потребности клеток. С возрастом организма они функционируют все хуже.

Результаты экспериментов на круглых червях Caenorhabditis elegans показали, что уменьшение количества потребляемых калорий поддерживало функции митохондриальных сетей. Такого же эффекта удалось добиться с помощью генетических манипуляций с белком АМФ-активируемой протеинкиназой, когда производящие энергию органоиды начинали «голодать» и продолжительность жизни червей увеличивалась.