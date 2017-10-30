Собака в доме может защитить младенцев от астмы и экземы - ученые

Результаты двух исследований, представленным на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI), показывают, что для семей с маленькими детьми есть еще большие причины для любви к своей собаке, пишет журнал EurekAlert.

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Первое исследование показывает, что дети, родившиеся у матери, проживавшей во время беременности в доме с собакой, получают дополнительную защиту от аллергической экземы (к 10-летнему возрасту эффект сходит на нет, но в раннем детстве, как правило, весьма ощутим).

Второе исследование показывает, что присутствие в доме собаки может помочь обеспечить защитный эффект от астмы. Причем это касается даже детей, страдающих аллергией на собак. По мнению ученых, такой эффект вызван, прежде всего, бактериями, носителями которых являются собаки.

В той же публикации приводятся рекомендации для тех, кто хочет содержать в доме собаку, несмотря на аллергию на этих домашних животных: ограничьте место проживания собаки одной или несколькими комнатами, исключив ее пребывание в вашей спальне,

после контакта с собакой вымойте руки с мылом,

используйте высокоэффективные очистители воздуха, особенно в спальне и гостиной, где вы проводите много времени,

поддерживайте чистоты, используйте высокопроизводительные пылесосы,

по меньшей мере, один раз в неделю мойте вашу собаку в ванной.