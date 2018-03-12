ООН: система здравоохранения – одна из самых коррумпированных сфер в мире

В некоторых странах здравоохранение – один из самых коррумпированных секторов, причем коррупция в медицине становится нормой. Об этом сообщает в своем докладе Спецдокладчик по праву на здоровье Дайнюс Пурас. Он представил отчет на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте такжеОбъем теневых средств в украинской медицине составляет около 50 млрд грн - международные экспертыПо словам эксперта ООН, коррупция в медицине лишает права на охрану здоровья самых уязвимых граждан, особенно детей и бедняков.

Кроме коррупции как таковой, которая является преступлением, все более привычными становятся нарушения принципов врачебной этики и социальной справедливости, отсутствие прозрачности и низкий уровень качества медицинской помощи.

Некоторые из причин коррупции в здравоохранении, считает Дайнюс Пурас, связаны с фармацевтической индустрией. Коррупция особенно широко распространена в сфере психического здоровья, где взаимодействие сектора здравоохранения, включая научные круги, с фармацевтическими компаниями носит непрозрачный характер.

Спецдокладчик рекомендовал правительствам защищать тех, кто поднимает вопросы коррупции в медицине.

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«Я настойчиво рекомендую государствам распространять в медицинской среде информацию о нарушениях этических принципов и случаях конфликта интересов, и создать условия для того, чтобы люди не боялись сообщать о проявлениях коррупции, - заявил Дайнюс Пурас. – Это значит, что гражданам нужно рассказать об их правах, научить распознавать коррупцию и гарантировать защиту в том случае, когда они бьют тревогу».

Как подчеркивает эксперт ООН, системы здравоохранения должны обеспечить эффективность, прозрачность и подотчетность, и это касается как органов здравоохранения и частного сектора, так и самих государств.

Дайнюс Пурас добавил, что необходимо избегать ненужных и дорогих процедур, а для этого нужно просвещать широкую общественность.

Спецдокладчик призвал гоcударcтва выполнять требования Конвенции ООН против коррупции.