В перечне закупок 2017 года препаратов для лечения гепатитов нет - эксперт

В перечне закупок 2017 года препаратов для лечения гепатитов нет.

Об этом написала на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Украины профессор Ольга Голубовская.

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"С грустью вынуждена констатировать, что препаратов для лечения гепатитов нет не только в перечне закупок 2017 года, а нет еще в регионах В РАМКАХ ЗАКУПОК 2016 ГОДА! Поскольку я была основным инициатором, разработчиком и исполнителем государственной программы по вирусным гепатитам в нашей стране, неоднократно принимала участие в мероприятиях ВОЗ по разработке Глобальной стратегии элиминации вирусных гепатитов в Европе имею полное моральное право спросить - ТАК КТО ЖЕ УБИЙЦЫ? Кто виноват в том, что уже есть больные, которые не дождались необходимого им лечения? Я сама была сторонником закупок через международные организации, но такого бардака еще не было никогда", - написала Голубовская.