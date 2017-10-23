Каждый пятый ребенок из числа беженцев-рохинджа недоедает и нуждается в медицинской помощи - ЮНИСЕФ

320 тысяч детей-беженцев из числа рохинджа срочно нуждаются в чистой воде и продовольствии. Им нужно сделать прививки и обеспечить адекватные санитарные условия. Их здоровье и жизнь в опасности. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Сотрудники фонда подчеркивают, что многие их этих детей стали свидетелями жутких зверств, потеряли близких и нуждаются в психологической помощи.

«Мне запомнился рассказ одного мальчика. Он нарисовал то, что запомнил, на листке бумаге и показал нам. На рисунке был человек в форме, перерезающий горло лежащему на земле ребенку. Он сказал, что видел это своими глазами», - -заявил представитель ЮНИСЕФ Саймон Инграм, лично пообщавшийся с беженцами в Бангладеш.

Напомним, что в Бангладеш из Мьянмы уже бежали около 600 тысяч человек. Переселенцы живут в переполненных лагерях в невыносимых, антисанитарных условиях. Они особенно уязвимы к заболеваниям, переносимым водой, и поэтому главная задача – доставка в лагеря чистой воды. Ее катастрофически не хватает. В ЮНИСЕФ также сообщают, что каждый пятый ребенок из числа беженцев недоедает и нуждается в медицинской помощи.

Тем временем, мусульмане-рохинджа, спасаясь от преследований и насилия в Мьянме, продолжают прибывать в Бангладеш. В прошлый четверг около 7 тысяч беженцев, скопившихся на границе в бангладешской деревне Анджуман Пара, наконец-то отправили во временные поселения в округе Кокс-Базар. Эти люди провели на границе несколько дней, расположившись в открытом поле.

Напомним, что ООН запросила у международного сообщества 430 миллионов долларов на оказание помощи беженцам из Мьянмы. Конференция по сбору средств пройдет 23 октября в Женеве. Если эту сумму не удастся собрать, говорят в ООН, это обернется катастрофой для беженцев.