В мире около 350 млн человек ежегодно сталкиваются с гуманитарными кризисами.

Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын заявил на пресс-конференции, посвященной Всемирному гуманитарному саммиту, который проходит в Стамбуле, передает агентство «Анадолу».

«На сегодня в мире около 350 миллионов человек ежегодно сталкиваются с гуманитарными кризисами. Причин тому множество: конфликты, стихийные бедствия и кризисы. Это глобальная проблема, которая должна решаться под эгидой ООН с участием глав государств и правительств», - сказал Калын.

Он напомнил, что мероприятия саммита, который пройдет в Стамбуле по инициативе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, стартуют в Стамбуле 22 мая, а на 23 и 24 мая намечены обсуждения с участием глав государств и правительств.

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По словам пресс-секретаря главы Турецкого государства, в Стамбуле в течение четырех дней будут рассмотрены все аспекты гуманитарной помощи.

«Существующая система гуманитарной поддержки содержит множество проблем», - сообщил Калын, напомнив, что во многих странах мира от Сирии до Сомали, от Мьянмы до Палестины, от стран Африки до Афганистана, имеют место кризисы.

По словам Калына, около 80% кризисов связаны с вооруженными конфликтами.

Он подчеркнул, что в последние годы Турция превратилась в одну из ведущих стран мира по объемам гуманитарной помощи.

«Мы занимаем третье или четвертое место по данному показателю»,- пояснил пресс-секретарь президента.

Калын также акцентировал внимание на том факте, что в саммите примет участие большое число глав правительств и государств, в целом из более 180 стран мира, международных учреждений и организаций.

Он сообщил, что кроме официальных заседаний в рамках саммита намечено проведение 21 дополнительного мероприятия, а также около 30 выставок.

Как сообщал УНИАН. 22-23 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Турцию для участия во Всемирном гуманитарном саммите.