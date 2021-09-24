Через шесть часов после употребления газировки мужчина пожаловался на сильную боль и распухший живот.

В Китае 22-летний мужчина выпил полтора литра кока-колы за 10 минут и спустя сутки умер.

Об этом сообщает Daily Mail.

По их данным, мужчина обратился в больницу через шесть часов после употребления газировки с жалобами на сильную боль и распухший живот.

Врачи диагностировали у китайца пневматоз - образование воздушных кист в стенке кишки и инфаркт печени - поражение печени, вызванное неадекватным поступлением крови или кислорода. Через 12 часов его состояние ухудшилось, а спустя еще шесть часов мужчина скончался.

По мнению медиков, в организме мужчины скопилось слишком много углекислого газа, что спровоцировало кислородное голодание печени. Газ из кишечника просочился в воротную вену, один из главных кровеносных сосудов печени. Это и стало причиной смерти.

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Напомним, житель американского Уэстфилда, штат Индиана, Джоуи Честнат одержал 14-ю победу в мужской части ежегодных соревнований по поеданию хот-догов на скорость Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest.

Мужчина съел 76 хот-догов за 10 минут, побив свой прошлогодний мировой рекорд в 75 хот-догов.

Автор: Денис Прядко