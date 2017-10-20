На Мадагаскаре - эпидемия легочной чумы: опасная болезнь распространяется за пределы острова

На острове Мадагаскар рaспространяется эпидемия легочной чумы: с августа этого года из-за этого опасного инфекционного заболевания погибли 94 человека, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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В ВОЗ также предполагают, что болезнь могла распространиться за пределы острова.

Отмечается, что вспышка чумы привела к 1153 случаям заболевания с августа.

"Это вызывает особую тревогу, так как эпидемия началась раньше обычного и преимущественно поражала города, а не сельские районы", - говорится в сообщении.

Известно, что заболел по меньшей мере один иностранный турист.

Тем, кто все-таки едет в Мадагаскар, инфекционисты рекомендует запастись средствами против насекомых, воздерживаться от контакта с больными и мертвыми животными, воздерживаться от контакта с больными людьми, особенно с кашлем и воспалением легких.

По данным ВОЗ, всего с 2010 по 2015 годы на острове зафиксировали 584 смерти от чумы. Организация направила на Мадагаскар антибиотики для лечения в 5 тысяч пациентов, профилактические препараты для до 100 тысяч человек, а также 150 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты. Около 2 тысяч медиков следят за теми, кто имел контакты с больными чумой.