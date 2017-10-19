Аутистические расстройства чаще диагностируются у мужчин - ученые

Как показывает большинство исследований, аутистов-мужчин в несколько раз больше, чем аутистов-женщин, однако до сих пор ученые не пришли к однозначному выводу о причинах этого явления, пишет Новости Израиля.

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Согласно наиболее распространенной гипотезе, это вопрос диагностирования. Во всяком случае, многие исследователи утверждают, что девочки и женщины с синдромом Аспергера зачастую, в связи с более высокой социальной приспособленностью, даже не проходят диагностирование, и таким образом не включены в статистику.

В частности, британское Общество аутизма настаивает на том, что диагностирование расстройств аутического спектра для людей разного пола должно быть разным.

Однако исследование американских ученых, указывает на то, что мужчины действительно могут чаще страдать нарушениями аутического спектра в связи с тем, что гены, предположительно связанные с развитием аутизма, в частности гены, управляющие активностью белка ERK1, у мужчин и женщин, работают по разному.

В частности, когда ученые удалили такой ген у мышей-самцов, их поведение резко изменилось, они перестали ощущать удовольствие от общения с себе подобными и стали гораздо более апатичны. Когда же тот же ген удалили у самок, это не отразилось на их поведении. Ученые объясняют, что это только первый этап исследования, которое дальше проверит то, как именно отличается работа генов, связанных с белком ERK1, у мужчин и женщин.