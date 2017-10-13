Жирные продукты приводят к обострению рассеянного склероза - исследование



Сотрудники Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 219 добровольцев, страдавших от рассеянного склероза. У них был ремиттирующий-рецидивирующий рассеянный склероз либо клинически изолированный синдром. Диагноз участникам поставили до 18 лет, сообщает The Deccan Chronicle.

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Ученые оценили рацион питания добровольцев за неделю с помощью специального опросника. Исследователи следили за участниками в среднем чуть меньше двух лет. За это время обострение заболевания случилось у 42,5% добровольцев. Исследование показало, что жирные продукты, такие как гамбургеры и пицца, увеличивали риск обострения рассеянного склероза у детей на 56%.

Потребление насыщенных жиров (сливочного масла, сливок, свинины) утраивало риск обострения. В то же время употребление большого количества овощей уменьшало вероятность обострения вдвое. Сахар, железо, фрукты и клетчатка не влияли на риск обострения.