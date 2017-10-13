За 40 лет число детей с ожирением выросло в 10 раз - ВОЗ

С 1975 года количество детей и подростков (от пяти до 19 лет), страдающих ожирением выросло с 11 млн до 124 млн в 2016 году. Еще 213 миллионов в 2016 г. имели избыточный вес, который, однако, был меньше порогового значения ожирения.

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В ходе исследования были проанализированы показатели массы тела и роста почти 130 миллионов человек старше пяти лет (31,5 миллиона человек в возрасте 5-19 лет и 97,4 миллиона – от 20 лет и старше), это самое большое число людей, когда-либо участвовавших в эпидемиологическом исследовании. Согласно собранным данным, показатели детского и подросткового ожирения во всем мире увеличились с менее чем 1% (что соответствует 5 млн девочек и 6 млн мальчиков) в 1975 г. до почти 6% среди девочек (50 млн) и 8% среди мальчиков (74 млн) в 2016 году.

Во многих странах со средним уровнем доходов, тенденция к преобладанию аномально низкой массы тела среди детей и подростков сменилась тенденцией к ее увеличению выше нормы. Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2022 г. число детей и подростков с ожирением превысит число их сверстников с умеренно или значительно пониженной массой тела.

Авторы считают, что сложившаяся ситуация может быть обусловлена ростом потребления высококалорийных продуктов, особенно углеводов, подвергшихся интенсивной обработке, что приводит к набору веса и долгосрочным негативным последствиям для здоровья в течение жизни.

«ВОЗ настоятельно рекомендует странам принять меры для корректировки условий, в которых вероятность развития ожирения у детей возрастает. Так, страны должны стремиться уменьшить потребление дешевых калорийных продуктов питания глубокой переработки с низким содержанием полезных веществ. Им также следует сократить время, которое дети проводят у экранов и посвящают малоподвижным видам досуга, и способствовать повышению уровня физической активности, развивая подвижный отдых и спорт», — заявила д-р Фиона Булл (Fiona Bull), координатор программы по вопросам эпиднадзора и популяционной профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) ВОЗ.