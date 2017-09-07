Ученые описали состояние когнитивной усталости



Когнитивная усталость – это умственная усталость, в отличие от физической и эмоциональной. Больные описывают ее как «отключение» мозга, потерю способности к анализу, утрату умственной энергии, пишет Nature. Исследователи фонда Кесслера выяснили подробности этого явления с помощью нейровизуализации.

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В некоторых случаях сокрушительная когнитивная усталость поражает людей не из-за переутомления, а вследствие перенесенной ранее черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

Когда 22 пациента после ЧМТ и 20 здоровых людей выполняли задачи разной сложности, им проводилась МРТ-визуализация головного мозга. Первая группа сообщила о большей усталости при сопоставимых результатах задач. МРТ же показала, что у этой группы усилилась нейронная активация в хвостатом ядре базальных (подкорковых) ядер – массивных анатомических структур, расположенных сразу под корой полушарий.

Результаты согласуются с результатами смежных исследований по рассеянному склерозу. Это имеет важные последствия для разработки эффективных методов лечения, так как теперь ясно, что хвостатое ядро – вероятная цель для клинического вмешательства в случае проявлений когнитивной усталости, считают ученые.