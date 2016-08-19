Повышение работоспособности - признак того, что депрессия отступает

Ученые из Техасского университета придумали, как оценить эффективность лечения депрессии. Исследование показало: если работоспособность пациентов увеличивается, значит, лечение им помогает. Специалисты оценивали продуктивность и выраженность симптомов у 331 человека с клинической депрессией через 6 недель, 3 и 7 месяцев после начала лечения.

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Специалисты обнаружили, что благодаря лекарствам у большинства участников продуктивность повысилась. Однако у добровольцев, чья продуктивность увеличивалась быстрее, уровень депрессии снизился наиболее существенно, и у них чаще через некоторое время наступала ремиссия, рассказывает The Hindustan Times.

Читайте также Предрасположенность к депрессии передается по наследству - ученыеИсследователи считают: людям с депрессией, у которых в процессе лечения антидепрессантами не растет продуктивность, скорее всего, необходимы дополнительные методы, например, физические упражнения или когнитивная психотерапия. Индивидуальный подход поможет таким пациентам быстрее справиться с заболеванием.