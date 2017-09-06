В Йемене уже более 600 тысяч людей заболели холерой

С начала апреля в Йемене зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов холеры, всего заразились более 612 тыс. человек, согласно данным ВОЗ. Темпы распространения эпидемии за последние два месяце немного сократились, теперь ежедневно выявляется только 3 тыс. случаев инфицирования, cобщает REUTERS.

Читайте такжеООН: 40 % жертв эпидемии холеры в Йемене - детиВ мае 2017 года, вскоре после начала эпидемии холеры, специалисты ВОЗ предсказывали, что число заболевших за 6 месяцев может вырасти до 300 тыс., однако реальное число инфицированных в два раза превышает их прогнозы.

Наиболее пострадавшими называются провинции Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджа и Амран. Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе двухлетней гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды, оставив без доступа к чистой воде 14,5 млн человек.