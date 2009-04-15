Гормон стресса препятствует овуляции

Как заявляет исследователь из университета Атланты Сара Берга, в организме у женщин, подверженных стрессу, выделятся повышенный уровень вещества под названием кортизол. Гормон блокирует сигналы от мозга начинать овуляцию. В серьезных случаях это может привести к аменорее - серьезному заболеванию, когда в организме вообще не происходит овуляция.

Как показали последние исследования, проведенные на обезьянах, сочетание стрессовых ситуаций, диеты и физическая нагрузка сильно влияет на репродуктивную способность женщин. Конечно, и раньше было известно, что стресс может негативно отразиться на состоянии женского организма, но именно в сочетании с диетами и чрезмерными физическими нагрузками он может нанести организму непоправимый ущерб.

Специалисты из научного университета Израиля разработали новую методику помощи женщинам. На протяжении 10 месяцев 93 женщины в возрасте 25-40 лет с проблемами репродукции были подвержены "юмотерапии". Каждый день в течение 10-15 минут их смешили, и практически все пациентки выздоровели. Многие другие специалисты из других стран тоже решили применять данную методику для лечения бесплодия.

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