Лекарства, снижающие холестерин, могут защитить и от инфекционных заболеваний - исследование



Препараты, снижающие уровень холестерина, такие как статины и эзетимиб, могут бороться с инфекционными заболеваниями, в частности с брюшным тифом, хламидиозом и малярией.

Ученые Университета Дьюка доказали, что такие лекарства также уменьшают риск заражения инфекционными болезнями, пишет The Indian Express.

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Исследование выявило, что у некоторых людей повышена вероятность заражения брюшным тифом из-за мутации в гене VAC14. Мутация вызывает рост уровня холестерина. Это, в свою очередь, способствует вторжению бактерии Salmonella Typhi (возбудителя брюшного тифа) в клетки человека. Также противохолестериновые препараты защищали от Salmonella Typhi.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире почти 21 миллион людей заболевают брюшным тифом и 222000 человек умирают от этого заболевания.