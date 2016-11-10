Ученые советуют назначать статины в максимальной дозировке

Масштабное исследование, проведенное исследователями из Медицинской школы при Стэнфордском университете (Stanford University School of Medicine), показало, что двойная доза статинов продлевает жизнь пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает The Telegraph. В эксперименте приняли участие почти 500 тысяч человек.

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Обычно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или входит в группу высокого риска, назначают умеренные дозы статинов, повышая дозировку в том случае, если снизить уровень холестерина не удается. Ученые, однако, заметили, что пациенты, получавшие максимальную для них дозу, жили дольше примерно на 9%, чем те, кому назначали лекарства в меньшей дозе.

Фатима Родригез (Fatima Rodriguez), руководившая исследованием, отмечает, что полученные данные могут изменить тактику, которой руководствуются врачи, назначающие статины. Сейчас они прописывают пациентам минимальную дозировку, постепенно увеличивая ее.

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Критики, однако, обеспокоены тем, что прием статинов в максимальной дозировке, увеличивает риск развития побочных эффектов – тошноты, мышечной боли и повышенной вероятности развития диабета.

Чуть ранее британские ученые опубликовали результаты другого крупного исследования. Оно показало, что прием статинов приносит больше пользы, чем вреда: количество людей, которые избежали развития инфаркта и инсульта, благодаря приему статинов, значительно выше количества тех, у кого развились побочные эффекты.