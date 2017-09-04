В США, Канаде и Израиле начнутся исследования по применению экстази в лечении психотравм

FDA признало, что метилендиоксиметамфетамин (MDMA), известный еще как экстази, является прорывной терапией при лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР, "вьетнамский синдром", "афганский синдром"), пишут Новости Израиля.

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Многопрофильная ассоциация психоделических исследований (MAPS) объявила о решении FDA в конце августа, указав, что теперь они могут продвигаться вперед в своих исследованиях экстази.

Цель исследований — определить, насколько эффективно препарат можно использовать для лечения лиц, страдающих ПТСР.

Исследования будут включать от 200 до 300 участников, первая группа начнет принимать экстази в 2018 году. Исследования пройдут в США, Канаде и Израиле.

MAPS планирует начать переговоры с Европейским агентством по лекарственным средствам в надежде на проведение тестирования также в Европе.

После публикации результатов небольшого исследования, проведенного в США в 2011 году, препарат стал восприниматься в качестве потенциального средства для лечения ПТСР.

Причины возникновения ПТСР различны. Травмирующие воздействия могут быть вызваны военными действиями, природными и техногенными катастрофами, террористическими актами (например, взятием в заложники, насилием, пытками), а также длительными и тяжелыми болезнями или смертью близких людей. Также травмирующими являются домашнее насилие, служба в силовых структурах, где человек становится свидетелем тяжких преступлений.

Многопрофильная ассоциация психоделических исследований (MAPS) объявила о решении FDA в конце августа, указав, что теперь они могут продвигаться вперед в своих исследованиях экстази.