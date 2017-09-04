Противоастматический препарат показал свою эффективность в профилактике болезни Паркинсона

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне протестировали более 1000 лекарств на искусственно выращенных в лаборатории нервных клетках, чтобы выявить какие из них тормозят производство белка α-синуклеина, пишет Science.

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Известно, что скопление белка α-синуклеина в определенных клетках мозга приводит к их гибели. Это вызывает развитие нейродегенеративных заболеваний. Ученые выявили: среди препаратов, подавляющих активность α-синуклеина - лекарство против астмы сальбутамол, которое широко используется во всем мире .

Ученые проанализировали уникальную базу данных Норвегии, в которой фиксировались рецепты и назначения врачей для всех 4,6 миллионов жителей этой страны.

Оказалось, что те норвежцы, которые принимали сальбутамол хотя бы один раз в жизни, были примерно на треть менее склонны к развитию болезни Паркинсона. Те, кто использовал этот препарат постоянно, таких людей - 50%.

По мнению ученых, сальбутамол представляет широкие перспективы для лечения болезни Паркинсона. Осталось только найти способ доставить его прямо в мозг, ведь препарат он не преодолевает гемато-энцефалический барьер.