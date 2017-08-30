Из-за войн и конфликтов в мире 180 миллионов человек лишены доступа к питьевой воде - ЮНИСЕФ

09:12, 30 августа 2017
Зарубежные новости
0

Отсутствие доступа к чистой воде ведет к распространению опасных заболеваний. 

ЮНИСЕФ

Войны и вооруженные конфликты лишили более чем 180 миллионов человек доступа к чистой питьевой воде, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Читайте такжеВОЗ: эпидемия холеры в Йемене - самая масштабная вспышка этой инфекции в миреЭксперты Фонда подчеркивают, что враждующие стороны иногда намеренно отрезают целые районы от водоснабжения. Только в Сирии в 2016 году произошло 30 подобных инцидентов. 

На северо-востоке Нигерии в результате боевых действий повреждено 75 процентов системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения. В Йемене без воды могут остаться крупнейшие города. 

В ЮНИСЕФ напоминают, что доступ к воде – право, а не привилегия, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях. Отсутствие доступа к чистой воде ведет, в частности, к распространению опасных заболеваний. 

В Йемене более 250 тысяч детей болеют холерой. Вспышка заболевания также зарегистрирована в Южном Судане. С июня холерой там заразились 19 тысяч человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #войны и конфликты#проблема питьевой воды