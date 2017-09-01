Медики рекомендуют есть белковую пищу трижды в день

Как выяснили ученые Научно-исследовательского Института Центра Здоровья Университета Макгилл, протеины способствуют укреплению мышц, особенно у пожилых людей, сообщает ЕurekАlert!.

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Медики подчеркивают, что важно распределять эти макронутриенты между тремя приемами пищи. Как правило, пожилые люди потребляют основной объем белков на обед и ужин. Но медики рекомендуют, съедать достаточное количество белков в каждый прием пищи (трижды в день) для поддержания нормального уровня синтеза белка в мышцах.

Исследователи изучили пищевые привычки свыше 1.5 тысяч человек в возрасте 67-84 лет и обнаружили, что те из них, кто потреблял белок равномерно в течение дня, имели большую мышечную силу по сравнению с другими участниками исследования, которые съедали богатый протеинами ужин, но игнорировали белок на завтрак.

Пожилые люди часто сталкиваются с проблемой слабости мышц и, как следствие, неустойчивостью и потерей мобильности. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие источники белка наиболее полезны для пожилых людей с точки зрения аминокислотной структуры.