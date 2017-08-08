Чтобы оставаться сильным, нужно есть больше белковых продуктов - ученые



Исследователи из Университета Макгилла проанализировали данные 827 мужчин и 914 женщин в возрасте от 67 до 84 лет. Специалисты оценивали скорость ходьбы, силу хвата, а также силу рук и ног добровольцев. Также участников просили встать из положения сидя. Еще у добровольцев спрашивали, сколько белка они употребляли, пишет The Daily Mail.

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За участниками следили в течение трех лет. Сила мышц у добровольцев за время исследования снизилась существеннее, чем мобильность. Ученые обнаружили, что употребление белка оказалось связано с большей мышечной силой у добровольцев обоих полов и большей мобильностью у мужчин.

По словам специалистов, белок, употребляемый с пищей, заменяет тот, который постоянно разрушается. У пожилых людей разрушение происходит быстрее. Эксперты добавляют: чтобы повысить уровень потребления белка, достаточно съедать яйцо или ложку арахисового масла во время каждого приема пищи.