Ученые рассказали о полезных свойствах корицы

Корица нейтрализует негативные последствия диеты с высоким содержанием жиров. Об этом свилетельствуют результаты исследований, озвученных на конференции Американской ассоциации сердца по болезни сердца, пишет Deccan Chronicle.

Читайте такжеМозговые стимуляторы не так уж безопасны для мозга - ученыеУченые провели исследование на крысах. Подопытные животные в течение 12 недель питались жирными продуктами. Некоторым грызунам давали добавки с корицей, а остальным - нет. Исследование выявили, чтокорица замедляла процесс накопления жира и снижала риск развития болезней сердца.

Крысы, употреблявшие добавки с корицей, весили меньше и имели меньше жира на животе. Кроме того, уровни сахара, инсулина и жиров в крови у них были ниже, чем у тех, кто не получал добавки с корицей. Также в организме этих животных оказалось больше антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Согласно данным предыдущих исследований, корица улучшает способность к обучению. Еще она защищает мозг от деменции и болезни Паркинсона. Кроме того, исследователи из Университета Аризоны выяснили, что коричный альдегид (соединение, придающие корице специфический аромат и вкус) может справиться с колоректальным раком.