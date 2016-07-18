Если ребенок сталкивается с трудностями в школе, например, он плохо запоминает информацию, самое время включить в его рацион корицу. По словам ученых Университета Раш, корица улучшает способность к обучению, пишет meddaily.ru со ссылкой на Can India. Как показали эксперименты с мышами, подобные проблемы у животных уходили (улучшалась память и сама способность к обучению), когда их начинали кормить корицей.

Читайте такжеКорица поможет победить рак, уверены специалистыВ принципе, способность к обучению определена от рождения. Но можно наработать этот навык в течение жизни. Однако некоторым тяжело учиться, даже несмотря на прилагаемые усилия. Корица же способна помочь людям, не одаренным изначально. А вот людям, не имеющим проблем с обучением, корица не помогает подняться еще выше в плане уровня усвоения материала.

Известно: в мозге за генерирование, организацию и хранение памяти отвечает гиппокамп. У плохо обучаемых людей, выяснили эксперты, гиппокамп имел меньше белка CREB (важен для памяти и процесса обучения) и больше белка GABRA5 (генерирует ингибирующую проводимость мозга). В свою очередь, корица превращается в теле в бензоат натрия - данное соединение применяют при лечении повреждений мозга.

Читайте такжеКорица поможет похудетьКогда бензоат натрия проникает в мозг, он приводит к повышению уровня CREB и снижению GABRA5. Данный факт стимулировал мозговую пластичность (способность к изменениям) у нейронов гиппокампа. Результатом становилось улучшение памяти и способности к обучению.