В США планируют признать экстази медпрепаратом и лечить посттравматический синдром

В США планируют лечить посттравматический синдром с помощью экстази. Об этом сообщает Sciencealert.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США назвало такой способ лечения «терапией-прорывом». При этом отмечается, что об этом было известно в течение последних 40 лет.

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При этом, учитывая то, что Министерство здравоохранения США признало, что такая терапия является эффективной, то есть шансы на то, что в стране признают экстази фармацевтическим препаратом.

Как сообщал УНИАН ранее, люди, которые придерживаются диеты с очень низким содержанием углеводов, теряют аппетит и испытывают эйфорию. Данный эффект можно сравнить с действием так называемого "жидкого экстази" (гамма-гидроксибутирата, или GHB). Людям, которые придерживаются такой диеты, употребляют не больше 50 граммов углеводов в день.