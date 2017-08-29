Медики предупреждают, что в холодные и ветреные дни высокий риск сердечного приступа

Ученые из Лундского университета в Швеции изучили архив данных шведского регистра инфаркта миокарда (SWEDEHEART) с 1998 по 2013 год, пишет ЕurekАlert!. В поиске связи сердечных приступов с погодными условиями, исследователи также изучили сводки местных метеорологических станций за этот период времени.

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Оказалось, что за 16 лет произошло более 280 тысяч сердечных приступов. Большинство произошли в холодные, ветреные и пасмурные дни. Эта тенденция чаще наблюдалась у больных диабетом, гипертоников и пожилых людей.

Авторы исследования объясняют, что тело реагирует на холод, сжимая поверхностные кровеносные сосуды, что снижает теплопроводность кожи и впоследствии увеличивает артериальное давление. Кроме того, у замерзшего человека наблюдается дрожь и увеличение частоты сердечных сокращений, которые повышают скорость метаболизма и соответственно температуру тела.

Здоровые люди обычно хорошо переносят эти колебания температур, но у людей с атеросклеротическими бляшками в коронарных артериях они могут вызвать сердечный приступ.

Также ученые подчеркивают, что инфекции дыхательных путей и грипп являются известными факторами риска сердечного приступа. Эти болезни имеют четкую сезонную вариацию, как и снижение физической активности и пищевые предпочтения. Все вместе это может также влиять на увеличение риска сердечного приступа в холодную пору года.