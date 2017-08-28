Новое исследование: 99 % микробов в организме человека пока неизвестны науке

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что большинство микробов, составляющих микрофлору человека, неизвестны науке, пишет ScienceAlert.

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Новое исследование показало, что более 99 % микробов в организме человека на сегодня неизвестны ученым. Исследователи проанализировали фрагменты ДНК в крови пациентов. Биоинженеры прочитали нуклеотидные последовательности методом дробовика, при котором молекулярные цепочки разбиваются на отдельные клонируемые части. Структура целого фрагмента (контига) определяется компьютерной программой на основе множества отдельных прочтений (ридов).

Всего было секвенировано 7190 контигов, больше половины которых (3761) не имело сходства с хранящимися в базе данных последовательностями бактериальной ДНК.

Ученые определили, что фрагменты принадлежат микроорганизмам из неизвестных таксонов — групп живых существ, объединяющих сходные виды или таксоны более нижних рангов.