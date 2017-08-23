В 9 странах Африки и Азии пройдут клинические исследования нового препарата против малярии

Исследователи заявили о запуске клинических исследований III фазы экспериментального препарата KAF156 – первого средства для лечения малярии, дошедшего до этого этапа разработки за последние 20 лет, пишет Reuters.

Читайте такжеНовая вакцина против малярии продемонстрировала 100% эффективностьИсследования пройдут в 16 медицинских центрах девяти стран Африки и Азии. KAF156 относится к новому классу противомалярийных веществ имидазолопиперазинов. Лекарственное средство предназначено для использования в комбинации с люмефантрином.

З последнее десятилетие количество смертей от малярии резко сократилось благодаря повсеместному распространению москитных сеток, обработанных инсектицидами. Тем не менее, по данным ВОЗ, ежегодно от малярии умирает около 438 тыс. человек.