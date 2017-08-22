Клинические исследования доказали эффективность новой терапии для детей с аллергией на арахис

Экспериментальная оральная иммунотерапия позволила избавить от аллергии на арахис большинство получивших лечение детей, пишет The Lancet.

Читайте такжеСреди детей с астмой распространена аллергия на арахис

Клиническое исследование экспериментальной терапии, основанной на регулярном (раз в сутки) приеме последовательно повышающихся доз белка арахиса в сочетании с пробиотиком на основе Lactobacillus rhamnosus в течение 18 месяцев, проводилось в Институте исследований детского здоровья Мердока в 2012-2013 гг. После завершения исследований стойкая десенсибилизация к белку арахиса была отмечена у 82% детей, получавших препарат, и у 4% участников из группы плацебо.

Спустя четыре года после завершения первого исследования участники ответили на вопросы об употреблении в пищу продуктов, содержащих арахис и аллергических реакциях на белок арахиса. Им также были проведены кожные аллергические пробы, провокационные тесты, измерений концентраций аллерген-специфических антител.

48 из 56 детей, получивших экспериментальную терапию (67%), без проблем употребляли продукты с арахисом спустя более четырех лет после лечения. В группе плацебо, которую составили 24 человека, продукты с арахисом употреблял только один участник (4%).

Новые данные являются большим шагом вперед в разработке эффективных методов излечения пищевых аллергий.