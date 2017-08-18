Депрессия может изменить воспоминания человека о прошлом - исследование

Известно, что люди, страдающие от депрессии, видят свое настоящее и будущее в негативном свете. Оказывается, для этих людей также характерен негативный взгляд на прошлое. Это установили исследователи из Портсмутского университета, пишет The Hindustan Times.

Читайте такжеФотографии в Instagram помогают диагностировать скрытую депрессию - ученыеОколо 50% добровольцев страдали от легкой, умеренной либо тяжелой депрессии. Участников попросили представить себя в разных повседневных ситуациях с положительным или отрицательным исходом. Ученых интересовала склонность к ретроспективному искажению, то есть пропуску воспоминаний о прошлых событиях сквозь призму нынешних знаний.

Исследование показало, что, чем тяжелее была депрессия, тем более склонны оказывались участники к ретроспективному искажению. Добровольцы преувеличивали предсказуемость и неизбежность негативных (но не позитивных) событий. Также их воспоминания о первоначальных ожиданиях менялись в соответствии с негативным опытом. По словам исследователей, людям с депрессией сложно контролировать свои негативные эмоции, чувства и установки.