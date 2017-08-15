Почти 8 миллионам жителей Конго грозит голод

Почти 8 миллионам жителей Демократической Республики Конго грозит голод. Число жителей страны, которым остро не хватает продовольствия, увеличилось с прошлого года на 30 процентов. Об этом сообщают из Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) и из Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Читайте такжеВ четырех странах Африки голодает почти полтора миллиона детей - ООН«Это означает, что каждому десятому человеку в сельской местности нечего есть, заявил заместитель Пресс-секретаря главы ООН Фархан Хак. - Масштабы голода продолжают расти из-за ожесточенного, длительного конфликта, вынуждающего людей сниматься с мест. Конфликтом затронуты центральные и восточные районы ДРК, в первую очередь – провинции Касаи и Танганьика».

С недавнего времени ситуацию в стране усугубляет распространение кори и холеры. В частности, в период с 31 июля по 6 августа в Таганьике было зарегистрировано 76 новых случаев заболевания.

Жители ряда районов страны питаются только тапиокой, кукурузой и картошкой. Такой рацион не обеспечивает суточную потребность в питательных веществах и калориях. По имеющимся данным, более 43 процентов детей в возрасте до пяти лет - около семи миллионов юных жителей ДРК - истощены от недоедания.