ВОЗ: в Йемене ежедневно холерой заражается тысячи людей

13:11, 15 августа 2017
Зарубежные новости
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За несколько месяцев болезнь унесла жизни по меньшей мере 2 тысяч йеменцев.

Ребенок в больнице в Сане, Йемен / Фото ЮНИСЕФ

Число случаев заболевания холерой в Йемене достигло 500 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно холерой заражается порядка 5 тысяч человек. 

Читайте такжеХолера распространилась почти во всех провинциях Йемена - ООНЭпидемия началась в стране в конце апреля. За несколько месяцев болезнь унесла жизни по меньшей мере 2 тысяч йеменцев.

Причины стремительного распространения холеры – вооруженный конфликт, перебои в подаче воды и антисанитария. Миллионы людей в Йемене отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор.

По данным ООН, на сегодняшний день выделена лишь половина суммы в 254 миллиона долларов, запрошенной на оказание помощи Йемену в борьбе с холерой.

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Теги: #холера в Йемене