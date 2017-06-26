Эпидемия холеры в Йемене: украинцам лучше отказаться от поездки в страну

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от поездок в Йемен из-за вспышки холеры.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины.

В частности, по данным украинских дипломатов в Twitter, из-за вспышки холеры в Йемене умерло более тысячи человек. Они призывают украинцем следовать рекомендациям МИД.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Йеменской Республике, активизацией террористической деятельности, вспышкой эпидемии заболевания холерой, рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен, а тем, кто все еще находится в этой стране, в ближайшее время покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцам следует безотлагательно сообщать об этом на «горячую линию» посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия по телефону: +966505220193, e-mail: emb_sa@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в Йемене количество людей с подозрением на холеру превысило 200 тыс. человек.

Ранее МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Йемен из-за угрозы терактов.