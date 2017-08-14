Йога особым образом влияет на мозг - ученые

В новом исследовании, проведенном в Бразилии, приняли участие 42 женщины старше 60 лет. 50% участниц занимались йогой минимум 15 лет. Специалисты просканировали мозг женщин. Исследователи обнаружили, что у участниц, занимавшихся йогой, префронтальная кора оказалась толще. Ученые учли факторы, которые могли повлиять на результаты, пишет The Daily Mail.

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Как известно, префронтальная кора связана с рядом важных функций, например, планированием, принятием решений и памятью.Чем толще у человека префронтальная кора, тем лучше у него память. Так, вероятно, йога уменьшает риск возникновения проблем с памятью. Однако специалисты отмечают: необходимы дальнейшие исследования.

Сотрудники Университета Алабамы предупреждают: занятия йогой в пожилом возрасте могут привести к проблемам. Неопытные люди, решившие заняться йогой, зачастую не принимают необходимые меры предосторожности. Это может стать причиной травмы. Риск травм увеличивается с возрастом. По словам экспертов, перед началом занятий йогой следует проконсультироваться со врачом. Кроме того, заниматься нужно с опытным инструктором.